Five Nights at Freddy's - Kurioses Spinoff kostenlos auf Steam erschienen

Mit Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator gibt es nun ein erstes Spinoff zum Horror-Franchise von Scott Cawthon. Ist dieser Titel etwa der lang ersehnte sechste Teil von Five Nights at Freddy's? Irgendetwas ist faul an der Sache.

Alle Freunde von Five Nights at Freddy's müssen jetzt ganz stark sein! Es gibt ein neues Spinoff von Scott Cawthon, der sich maßgeblich für die Gruselreihe verantwortlich zeigt. Und die besonders erfreuliche Nachricht ist, dass der "Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator" sogar kostenlos daherkommt.

"Design pizzas, feed kids, and get high scores!"

Scheinbar handelt es sich hier um eine Abwandlung von Five Nights at Freddy's mit "einem sanfteren Touch für die Urlaubstage". Innerhalb des Spiels müsst ihr eure eigene Pizzen kreieren und die hungrigen Kinder mit der Freddy Fabear's Pizza füttern, indem ihr sie mit Pizzen bewerft.

Hier geht es zum kostenlosen Download via Steam!

Überraschendes Feedback

Die Reviews auf Steam sind bis dato sehr positiv ausgefallen. Ob ihr die hungrige Meute satt bekommen werdet? Aber einen Moment bitte. Soll das schon alles sein? Handelt es sich hierbei wirklich nur um ein Retro-Highscore-Game? Wenn ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, solltet ihr jedenfalls nicht in die Reviews sehen.

Die Arbeit von Scott Cawthon ist bekanntermaßen mit Überraschungen verseht, aber wir möchten an dieser Stelle auch nicht zu viel vorweggreifen. Am besten werft ihr selbst einen Blick in den "Simulator".

Laut Cawthon handle es sich hierbei übrigens um ein Herzensprojekt, weshalb er das Spiel auch kostenlos anbietet.

