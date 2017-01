Rund ein Jahr nach Release wurde Firewatch weltweit mehr als 1 Million Mal verkauft. Dieser Meilenstein in den Verkaufszahlen wurde bereits vor dem Jahreswechsel erzielt, wie auf Twitter bekannt gegeben wurde.

Firewatch erschien am 09. Februar 2016 und ist mittlerweile für PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux und Mac verfügbar. Auf Twitter bedankt man sich bei allen Käufern für das Erreichen dieser stolzen Marke.

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q