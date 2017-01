Fire Emblem Heroes - Zweites Mobile-Spiel von Nintendo für Android und iOS

Nintendo hat im neuesten Direct-Livestream sein neuestes Smartphone-Spiel namens Fire Emblem Heroes angekündigt. Der Strategie-Ableger soll bereits im Februar für Android erscheinen, die iOS-Version hat noch keinen Releasetermin.

Es ist das zweite Nintendo-Spiel und das erste Fire Emblem für Smartphones. Auf der gestrigen Nintendo Direct wurde Fire Emblem Heroes angekündigt, ein exklusiv für Android und iOS entwickelter Strategietitel.

Fire Emblem Heroes wurde für Smartphones und Tablets optimiert und somit eine völlig neue Form der Touch-Steuerung vorweisen. Charaktere aus dem ganzen Universum von Fire Emblem sollen beschwörbar und im Kampf einsetzbar sein.

Fire Emblem Heroes mit neuen Strategie-Elementen

Als Beschwörer kann man mit den zahlreichen Helden eine Armee zusammenstellen. Diese lässt sich dann in gewohnter Fire-Emblem-Manier in rundenbasierten Kämpfen in die Schlacht schicken. Die Karten sind für die Touchscreen-Steuerung optimiert, bestehen aus sich unterschiedlich verhaltenden Terrains und sind so minimalistisch wie nie gestaltet.

IM TRAILER: Das ist Fire Emblem Heroes!

Das gute alte Dreiecks-System kehrt im Kampf zurück: So ist das Schwert sehr effektiv gegen die Axt, die Axt sehr effektiv gegen die Lanze und die Lanze sehr effektiv gegen das Schwert. Die damit bestückten Helden wurden von Grund auf neu gezeichnet und mit Synchronsprechern vertont.

Fire Emblem Heroes erscheint zuerst für Android

Neben einem Story-Modus verfügt Fire Emblem Heroes über abwechselnde zeitlich limitierte Heldenkämpfe, PVP-Arenaduelle und einen Übungsturm zum Sammeln von Prämien und Erfahrungspunkten. Letztere können genutzt werden, um die zahlreichen Helden mit einem Skill-System aufzubessern.

Fire Emblem Heroes erscheint am 02. Februar 2017 für Android und ist abseits optionaler In-App-Käufe kostenlos spielbar. Eine Version für iPhone und iPad soll zu einem nicht näher bekannt gegebenen Zeitpunkt erscheinen.

