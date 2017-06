Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - Letztes Fire Emblem der Hauptreihe für Nintendo 3DS

Die Hauptreihe der Fire Emblem-Spiele wird mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia wohl ein Ende auf der Nintendo 3DS finden. Lediglich Fire Emblem Warriors (3DS) ist noch in Planung.

Noch vor wenigen Tagen präsentierten wir euch das neue Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia für den Nintendo 3DS, das bereits im Mai 2017 erscheinen wird. Innerhalb unserer Top-Liste via PlayNation TV erhaltet ihr einen kleinen Einblick in den kommenden Titel aus dem Hause Intelligent Systems und Nintendo.

Nun hat der verantwortliche Produzent Hitoshi Yamagami in der aktuellen Dengeki Nintendo verlauten lassen, dass es sich hierbei wohl um den letzten Ableger für den Nintendo 3DS handelt. Demnach dürfen wir also nach Fire Emblem Warriors (3DS) kein Fire Emblem mehr für Nintendos Handheld-Konsole erwarten. Fire Emblem Warriors befindet sich derzeit bei Koei Tecmo in Produktion, allerdings dürfte die nächste Episode der Hauptserie sicherlich auf der Switch erscheinen.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia liegt das ursprüngliche Fire Emblem Gaiden aus dem Jahre 1992 zugrunde. Es handelt sich demnach um ein Remake, das die Protagonisten Alm und Celica in den Vordergrund rückt.

Alle amiibo-Fans unter euch sollten sich auch die zugehörigen Figuren ansehen, denn zeitgleich zur Veröffentlichung des Spiels am 19. Mai erscheinen auch entsprechende Sammelfiguren der Protagonisten.

