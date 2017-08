Final Fantasy XV - Zweite Beta für Multiplayer-Modus am Wochenende

Final Fantasy XV wird neben Story-DLCs auch eine Multiplayer-Erweiterung bekommen, die sich momentan in der Testphase befindet. Aufgrund von diversen Problemen wurde jetzt eine zweite Closed-Beta für "Comrades" angekündigt.

Der aktuelle Betatest zum kommenden Multiplayer "Comrades" für Final Fantasy XV verspricht einige Komplikationen. Der Betatest lief zum Bedauern der Entwickler nicht ganz reibungslos ab. Es kam zu einigen Serverproblemen, die sich unter anderem mit dem Matchmaking-System befassen.

Die Verantwortlichen von Square Enix planen nun einen weiteren Test, der bereits an diesem Wochenende abgehalten werden soll. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der zweiten Closed-Beta bleiben gleich. Ihr müsst eine Kopie des Spiels besitzen und darüber hinaus über einen Season-Pass verfügen. Außerdem ist eine Mitgliedschaft beim Programm von Xbox Live Gold oder PlayStation Plus vonnöten.

Wichtig hierbei ist, dass ihr den Test vorab laden müsst. Während der Testphase wird es keine Möglichkeit geben, die entsprechenden Daten auf eure Konsole zu bekommen. Bei entsprechendem Interesse sollten alle Spieler umgehend die Daten herunterladen, da von offizieller Seite vom 8. August (spätestens) die Rede ist.

Square Enix wird im Zuge der zweiten Beta diverse Updates vornehmen. Primär sollen hier auch die Matchmaking-Probleme ausgeräumt werden, die bisher für rege Probleme sorgten. Bislang gibt es noch kein offizielles Release-Date für den Multiplayer-DLC.

