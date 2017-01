Ein YouTuber hat sich Final Fantasy XV gewidmet und das Spiel mit allen Charakteren auf Level 1 abgeschlossen. Doch wie hat er dieses schwierige Unterfangen vollzogen?

Viele haben das neue Rollenspiel aus dem Hause Square Enix bereits abgeschlossen. Mit dem jüngsten Update 1.03 gibt es sogar die Möglichkeit, eure Ausrüstung aus dem vorherigen Durchlauf mit in eine neue Spielrunde zu nehmen, sodass ihr bereits am Anfang die aktuellen Statuswerte habt und auf die freigeschaltete Ausrüstung zugreifen könnt.

Das war einem YouTuber scheinbar zu langweilig, denn er suchte die ganz besondere Herausforderung. Der Kanal von BOYvsVIDEOGAMES ist bereits durch andere Aktionen auffällig geworden, in denen er ein Spiel unter extremen Bedingungen absolviert hat. Beispielsweise hat er Dragon Age: Inquisition alleine auf dem Schwierigkeitsgrad "Nightmare" absolviert und metzelte sich durch Bloodborne, ohne auch nur ein Level aufzusteigen.

Dies sollte sich nun in Final Fantasy XV wiederholen. Der junge Mann hat den Gegenstand "nixperience" angelegt. Dieser verhindert, dass die Charaktere Erfahrungspunkte sammeln und beim Schlafen im Level aufsteigen. Primär mit einem Großschwert ausgerüstet und mit geschickten Warp-Angriffen kämpfte er sich schließlich durch die Gegnerreihen. Der Spieler selbst war scheinbar des Öfteren vom Kampfsystem genervt, allerdings hinderte ihn das schwerfällige System nicht an den Sieg über all seine Feinde.

Hier geht es direkt dem Kanal von BOYvsVIDEOGAMES

Insgesamt benötigte er über 9 Stunden, um die Hauptgeschichte zu absolvieren. Eine Zeit, die er als "immer noch besser" beschreibt, im Vergleich zum ersten Durchspielen mit über 36 Stunden.

