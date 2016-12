Passend zum Launch hat Square Enix einen Livestream gestartet, in dem Hajime Tabata über die zukünftigen Inhalte von Square Enix sprach. Vor allem ein ganz besonderer Bossgegner sorgte für Aufmerksamkeit.

Nachdem die Fans von Square Enix gut 10 Jahre auf Final Fantasy XV gewartet haben, war am letzten Dienstag endlich der Release des JRPG's. Passend zum Launch hat der Publisher einen Stream gestartet, in dem viel über das Unternehmen selbst, aber auch die Inhalte der nächsten Wochen und Monate gesprochen wurde.

Es ist bereits bekannt, dass es für Final Fantasy XV einige DLC's geben wird. Hajime Tabata hat in einem jüngsten Interview nun verraten, dass die Spieler in einer kommenden Erweiterung einem ganz besonderen Endgegner gegenüber stehen werden. Der CEO persönlich, Yosuke Matsuda, wird als Boss in einem DLC zum Rollenspiel auftauchen.

Wie kostspielig das "Mystery-Disk"-DLC sein wird und wann es erscheint, verriet Tabata bisher nicht,

Außerdem gab Square Enix bekannt, dass noch in diesem Jahr das "Holiday Pack" veröffentlicht werden soll. Dieses kostenlose Paket stellt den Spielern den New Game Plus-Modus, sowie das Level Cap Creation Feature zur Verfügung. Genauere Informationen sollen in Kürze erfolgen.

