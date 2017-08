Final Fantasy XV - VR-Shooter-Demo mit Prompto wird nie veröffentlicht

Final Fantasy XV: VR Experience wird nicht weiterentwickelt und ist offiziell eingestellt. Die Demo, die Prompto in First-Person und in VR begleiten sollte, gab es auf der E3 2016 zu sehen. Allerdings wird sie nie einen Weg zum Endverbraucher finden.

Auf der E3 im Jahre 2016 gab es eine ganz besondere Demo zu Final Fantasy XV zu sehen. Square Enix hat eine VR-Shooter-Demo gezeigt, die allerdings nie das Licht der Welt erblicken wird. In einem Statement gegenüber Gamespot hat der namenhafte Publisher und Entwickler nun klare Worte geäußert.

So sei Final Fantasy XV: VR Experience eine technische Demo gewesen, die gemeinsam mit Episode Prompto zu einem anderen Ergebnis führte. Als Resultat entstand ihr erster PlayStation VR-Titel mit dem Namen Monster of the Deep: Final Fantasy XV.

In der VR-Demo konnten die Spieler in die Haut von Prompto schlüpfen, der mit einer Waffe in First-Person ausgestattet auf diverse Feinde feuern konnte. Der Fixpunkt des Spielers, von wo aus er feuern musste, konnte manuell verändert werden. Hajime Tabata gab dazu an, dass es nie als zusätzlicher DLC gedacht war, sondern viel mehr als zusätzlicher Bonus für alle Spieler, die sich den Haupttitel für die PS4 gekauft haben.

Auf der PlayStation Experience in Malaysia hat Square Enix bereits verlauten lassen, dass dieses Nebenprojekt eingestellt wurde. Demnach wird es also nicht weiterentwickelt und ein Release für den Endkonsumenten wird es ebenfalls nicht geben.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Geschlossene Beta für Season Pass-Besitzer angekündigt Nächste Woche soll es eine erste Testversion zum Mehrspielermodus von Final Fantasy XV in Form einer geschlossenen Beta starten. Wir haben für euch die Voraussetzungen zur Teilnahme ...