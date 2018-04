Final Fantasy XV - Vier neue Episoden und alternatives Ende angekündigt

Die kommenden DLCs zu Final Fantasy XV sind nunmehr bekannt. Unter anderem folgt ein alternatives Ende für das JRPG. Zudem erhalten Luna und Ardyn eine eigene Episode.

Final Fantasy XV wird stetig weiterentwickelt und es folgen noch so einige DLCs für den beliebten Titel aus Japan. Erst kürzlich spekulierten wir, ob Lunafreya eine eigene Episode erhält. Nun haben die Entwickler auf der PAX East ihre Roadmap vorgestellt und laut Resetera gibt es einige Überraschungen.

Neue Episoden und mehr!

Allem voran soll es ein alternatives Ende und vier weitere DLCs geben. Ardyn soll mit Episode I einen Story-DLC "The Conflict of the Sage" erhalten, der seinen Groll gegen Lucis und die Konfrontation mit den Astrals beleuchtet.

Zudem kommt eine Story namens "The Beginning of the End", die Aranea in den letzten Stunden des Imperiums in Niflheim aufzeigt. Hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Side-Story.

Die sogenannte Episode II der Roadmap soll sich mit Lunafreya befassen und den Namen "The Choice of Freedom" tragen. Episode III wird sich noch einmal mit dem Protagonisten Noctis auseinandersetzen, der in "The Final Strike" eine vollkommene Zukunft für sein Volk anstrebt, indem er in die finale Schlacht zieht. Das alternative Ende dürfte für viele interessant werden, denen das reguläre Ende nicht gefallen hat. Der letzte DLC erscheint ebenfalls, genauso wie alle anderen Storys, ab dem Frühjahr 2019 in chronologischer Reihenfolge.

Schließlich gibt es noch Updates für die Multiplayer-Erweiterung "Gefährten", die ab Sommer 2018 als Standalone-Game angeboten wird. Bis zum Winter 2018 soll es dann noch diverse Updates geben. Eine kleine Randnotiz gibt es noch zum Schluss. Square Enix plant scheinbar ein Crossover mit Shadow of the Tomb Raider. Wie das am Ende wohl aussehen mag?