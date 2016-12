Die DLCs "Holiday Pack" und "Holiday Pack Plus" sind ab sofort für Final Fantasy XV erhältlich. Außerdem wartet das Update 1.03 mit vielen Neuerungen und Extras.

Das neue Rollenspiel Final Fantasy XV aus dem Hause Square Enix hat ein neues Update erhalten. Damit befindet sich das Spiel aktuell auf der Version 1.03. Neben den DLCs "Holiday Pack" und "Holiday Pack Plus" bedeutet das ein paar neue Gameplay-Elemente.

Mit der neuen Version wurde das sogenannte "New Game Plus" eingeführt. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel einmal komplett abgeschlossen habt, dann ist es euch möglich das Spiel von vorne zu beginnen. Allerdings müsst ihr dann nicht komplett auf Anfang gehen, sondern erhaltet ab sofort die Möglichkeit eure Ausrüstung und die Statuswerte des ersten Runs mit ins neue Spiel zu transferieren.

Außerdem bietet das Holiday Pack und das Holiday Pack Plus viele neue Inhalte, wobei Letzteres nur den Besitzern eines Season-Passes vorenthalten ist. Folgende Inhalte gibt es in den einzelnen Paketen:

