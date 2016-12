Wir haben uns das neue große Rollenspiel aus dem Hause Square Enix angesehen und erzählen euch in unserem Test, was wir von dem nächsten Haupttitel des Franchises halten. Morgen am 29. November 2016 wird das Spiel offiziell veröffentlicht.

Auch das längste Warten findet eines Tages ein Ende. Nahezu zehn Jahre hat die Entwicklung von Final Fantasy XV gedauert. Den meisten Fans und Neueinsteigern von Final Fantasy dürften die Namen rund um Noctis und seine Freunde keine unbekannten mehr sein. Umso schöner für viele, dass mit dem 29. November 2016 der offizielle Release gefeiert wird.

Final Fantasy XV ist ein Rollenspiel der ganz besonderen Art. Unzählige Stunden konnten wir mit dem Action-RPG aus dem Hause Square Enix verbringen. Unzählige Eindrücke, Momente, Landschaften und eine gekonnt inszenierte Geschichte erwarten euch in FFXV. Der Road Trip kann also beginnen. Doch hat sich das Warten am Ende gelohnt? Wir haben uns den Titel angesehen und analysiert, wo die lange Entwicklungszeit steckt.

Allem voran können wir euch versichern, dass Noctis und seine Freunde viel Zeit in Anspruch nehmen werden. Allerdings haben wir jede Minute in Eos genossen und waren in letzter Zeit selten so positiv gestimmt. Vor allem wenn es sich um einen neuen Spieletitel handelt, der im Singleplayer mit einer überragenden Geschichtserzählung und einer durchdachten Figurenkonstellation auftrumpft.

