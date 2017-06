Final Fantasy XV - Spin-off 'A New Empire' für Mobile veröffentlicht

Das Universum von Final Fantasy XV erhält abermals Zuwachs. Mit A New Empire gibt es jetzt ein weiteres Spin-off, das für den mobilen Markt veröffentlicht wurde.

Erst vor wenigen Tagen ist das kostenlose Update für Final Fantasy XV veröffentlicht worden, das auch den Offroad-Regalia beinhaltet. Außerdem gibt es jetzt den neuesten Story-DLC Episode Prompto, das den blonden Fernkämpfer in den Mittelpunkt der Erzählung rückt.

Die Mannen von Square Enix haben jetzt ein neues Spin-off veröffentlicht. Das Spiel ist für mobile Endgeräte erschienen. Final Fantasy XV: A New Empire ist ab sofort erhältlich und steht kostenlos für iOS und Android zur Verfügung.

Der Titel wurde in Zusammenarbeit mit MZ produziert, ein Studio, das unter anderem für die erfolgreichen Mobile-Titel Mobile Strike und Game of War: Fire Age verantwortlich ist.

A New Empire bietet Gilden und die Möglichkeit, dass die Spieler ihr eigenes Königreich aufziehen. Dazu müsst ihr eure eigenen Truppen trainieren und gegen andere Spieler in Echtzeitkämpfen antreten. Das Spiel enthält viele bekannte Figuren aus dem Final Fantasy XV-Universum wie Noctis, Prompto, Cindy und Co.

