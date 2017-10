Final Fantasy XV - Das sind die Systemvoraussetzungen für den PC

Die offiziellen Systemvoraussetzungen für die PC-Version von Final Fantasy XV wurden im Windows Store entdeckt. Diese fallen vergleichsweise überraschend human aus.

Das JRPG Final Fantasy XV aus dem Hause Square Enix ist mittlerweile schon fast ein Jahr für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Überraschend kündigten die Japaner zuletzt auch eine PC-Umsetzung an, die verbesserte Grafik verspricht und mit einer 4K-Auflösung daherkommt. Es soll sogar eine Unterstützung bis 8K gegeben sein, wenn die Grafikeinstellungen eigens konfiguriert werden.

Systemvoraussetzungen bekanntgegeben

Gerade im Hinblick auf die wirklich imposante Grafik lässt das vermuten, dass der Titel einige Ressourcen verbrauchen wird und nur auf den wirklichen Hardcore-Gaming-Maschinen laufen könnte. Dies wurde mit einer zwischenzeitlichen Fehlinformation unterstützt, die empfahl, dass gar eine 1080TI im eigenen PC enthalten sein solle. Dies scheint jedoch nach der Optimierung nicht mehr der Fall zu sein und Square Enix veröffentlichte die offiziellen Systemvoraussetzungen für Final Fantasy XV im Windows Store. Diese fallen nämlich überraschend moderat aus und erlauben somit auch einen Einstieg mit eher schwächeren PCs. Um das Spiel in der vollen Pracht oder gar in 4K zu genießen, dürfte allerdings noch einiges mehr an Hardware benötigt werden.

Minimalanforderungen

Windows 10 mit DirectX 11

8GB RAM

Intel Core i5-2400 (3.15GHz) oder AMD FX-6100 (3.3GHz) CPU

Geforce GTX760 oder gleichwertige GPU Empfohlen

Windows 10 mit DirectX 11

16GB RAM

Intel Core i7-3770 (3.4GHz) oder AMD FX-8350 (4.0GHz) CPU

Nvidia GTX 1060 oder gleichwertige GPU

PC-Version mit allerlei Features

Die empfohlenen Systemvoraussetzungen dürften höchstwahrscheinlich eine Grafik in Full HD-Optik mit hohen Qualitätseinstellungen und einer Framerate von 60 Bildern pro Sekunde erlauben. Dies ist normalerweise ein üblicher Richtwert, an den sich gehalten werden kann.

Wann der Titel genau erscheinen wird, ist bisher noch unklar und Square Enix sprach bis dato nur von einer Veröffentlichung Anfang 2018. Neben verbesserten Grafiken bietet der Titel auch Mod-Support, alle bereits erschienenen DLCs und einen First-Person-Modus, bei dem sich die Welt aus einer völlig anderen Perspektive erleben lässt.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Systemanforderungen für PC sind gigantisch Final Fantasy 15 kommt endlich auf den PC, doch der Preis ist hoch. Square Enix hat nun die extrem hohen Systemanforderungen für das Rollenspiel bekannt gegeben.