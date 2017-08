Final Fantasy XV - Pocket Edition für Mobilgeräte angekündigt

Nach der Ankündigung von Final Fantasy XV für den PC, überrascht Square Enix mit einer weiteren Umsetzung von Final Fantasy XV - für Mobilgeräte in einer Episodenform. Dabei orientiert sich der Titel grafisch am bekannten japanischen Chibi-Style.

Es scheint fast so als wäre Final Fantasy XV eine wahre Geldgrube für Square Enix: Nach ordentlichen Verkäufen der Konsolenversionen kündigte Square Enix im Rahmen der gamescom 2017 eine Umsetzung für den PC an, die unter anderem in besserem Glanz erstrahlen soll als wir es bisher gewohnt sind.

Ungewohntes Bild

Doch die Ankündigung der PC-Fassung ist nichts im Vergleich zur Präsentation, die darauf folgte: Eine Final Fantasy XV Pocket Edition. Dabei handelt es sich mehr oder weniger um eine Umsetzung von Final Fantasy XV für mobile Android- und iOS-Geräte - aber auch eineVersion für Windows 10-Produkte wird ihren Weg auf den Markt finden. Das bekannte Spielprinzip und Charaktere werden an die technischen Fähigkeiten der Plattformen angepasst und erhalten eine völlig neue Optik. So setzt der Titel auf den sogenannten Chibi-Look, der die Köpfe der Charaktere übertrieben groß darstellt und auch die Gesichter eher kindlich und sehr simpel dargestellt werden. Trotz dieser Eigenheit setzt man auf die gewohnten Synchronsprecher und bietet somit eine Rückkehr in die Welt von Final Fantasy XV.

Das Spiel wird in 10 Episoden aufgeteilt, wobei die erste Episode kostenlos zum Download angeboten werden wird. Alle Episoden sollen noch in diesem Herbst zeitgleich ihren Weg in die Stores finden, müssen aber einzeln erworben werden. Ein erster Trailer erlaubt euch einen Eindruck vom ungewöhnlichen Look des Titels.

