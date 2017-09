Final Fantasy XV - Multiplayer-DLC 'Gefährten' erhält Release-Termin

Square Enix hat ein Release-Datum für die Multiplayer-Erweiterung "Gefährten" bekanntgegeben. Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der im Rahmen der aktuellen Tokyo Game Show 2017 veröffentlicht wurde.

Derzeit werkeln die Mannen von Square Enix an dier mobilen Umsetzung ihres Titels Final Fantasy XV. Diesbezüglich gab es sogar schon ein paar Bilder zu sehen. Die Eindrücke bezogen sich auf eine potenzielle Version für die Nintendo Switch. Die Grafik ist in einem Chibi-Look gehalten:

Zudem tüfteln sie immer noch am Multiplayer-DLC "Gefährten", der schon in Bälde zur Verfügung gestellt werden soll. Square Enix hat nun ein Release-Datum für die Erweiterung bekanntgegeben. Der kostenpflichtige DLC wird am 31. Oktober 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Um diese Erweiterung ausprobieren zu können, benötigt ihr einen entsprechendes Abonnement bei PlayStation Plus oder Xbox Live Gold.

In "Comrades", wie die Erweiterung im Englischen betitelt wird, werden die Spieler in die Haut einer Königsgleve schlüpfen und nach dem Tod Lucis etwaige Nachforschungen bezüglich des Aufenthaltsortes von Noctis anstellen. Als besonderes Extra wird es königliche Siegel geben, die den Spielern besondere Kräfte verleihen. Die Mehrspieler-Erweiterung ist bis zu vier Spielern möglich. Unterhalb der News haben wir euch den aktuellen Trailer eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - VR-Shooter-Demo mit Prompto wird nie veröffentlicht Final Fantasy XV: VR Experience wird nicht weiterentwickelt und ist offiziell eingestellt. Die Demo, die Prompto in First-Person und in VR begleiten sollte, gab es auf der E3 2016 zu sehen. ...