Final Fantasy XV - Mogry-Chocobo-Carnival startet noch diesen Monat

Nur noch wenige Tage bis der große Mogry-Chocobo-Carnival startet. Die Spieler von Final Fantasy XV können sich auf ein großes Fest mit kleineren und größeren Überraschungen freuen.

Schon im letzten Jahr hat Square Enix mit dem Inhalt des Holiday-Packs den Mogry-Chocobo-Carnival in Final Fantasy XV angekündigt. Schon bald wird die wunderschöne Stadt Altissia in bunten Farben erstrahlen und mit jeder menge Ballons und Dekomaterial geschmückt sein. Die Stadt erreichen die Spieler erst im letzten Drittel des Games, also solltet ihr bis zu Beginn des Events möglichst schon so weit mit der Story sein, um das Fest von Anfang an zu sehen. Im Wasser ist dann eine Plattform aufgebaut, auf der riesige Mogry- und Chocobo-Figuren zu sehen sind.

Ab dem 24.Januar 2017 können die Spieler in Altissia das Mogry-Chocobo-Carnival-Event starten. Die Veranstaltung steht allen Spielern zur Verfügung, die sich im Online-Store der jeweiligen Konsole das Holiday-Pack geholt haben. Es gibt eine kostenlose Version die das Event und kleinere Extras enthält, sowie ein erweitertes Package, welches im Season-Pass erhältlich ist. Hier wird u.A. ein neues Kostüm enthalten sein.

Bisher ist noch nicht bekannt, ob es abgesehen von der Stadtfest-Optik noch weitere Benefits gibt. Wir könnten uns allerdings vorstellen, dass Square Enix kleinere Spiele eingebaut hat und mit Belohnungen auf die Spieler wartet. Mehr dazu erfahrt ihr spätestens, sobald das Event los geht!

