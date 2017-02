Final Fantasy XV - Möglicherweise für den PC mit besonderen Extras

Wie steht es nun eigentlich um eine PC-Version von Final Fantasy XV? Der Producer Hajime Tabata hat abermals einige Worte verloren, obgleich er kein genaues Statement von sich gab.

Jüngst gab es neue Infos zu den kommenden DLCs von Final Fantasy XV. So wurden nunmehr die Release-Daten der ersten beiden Story-Episoden mit Gladiolus und Prompto bekanntgegeben. Parallel dazu fragen sich die Interessenten, wann das Abenteuer für den PC erscheinen könnte.

Der Producer Hajime Tabata hat gegenüber der Gematsu nun einige Worte verloren. Allem voran möchte er den PC-Spielern diese Erfahrung auf dieser "high-end machine" bieten.

"Ich würde das Spiel gerne auf dem PC als technischen Versuch veröffentlichen. Ich möchte PC-Spielern Final Fantasy 15 zeigen und das auf high-end-Maschinen. Das würden wir selbst auch gerne sehen."

Er führt weiter aus, dass er einzigartige Elemente im Spiel verbauen wollte, die sich beispielsweise auf exklusive Feature beziehen könnten. Er führt ein Beispiel an, dass die Spieler ihre eigenen Quests gestalten und möglicherweise sogar Mods einbezogen werden könnten.

Bereits im April letzten Jahres hat Tabata darüber gesprochen, dass die Arbeit an drei unterschiedlichen Versionen gleichzeitig nicht möglich war. Diesbezüglich hat er jedoch kein Datum für den Release auf dem PC genannt. Nach dem Konsolen-Release hieß es lediglich, dass sie "einen guten und genauen Blick auf den PC" tätigen würden. Er erwähnte zwischenzeitlich außerdem, dass eine PC-Version mehr als ein Jahr brauchen würde, da sie eine "bessere Version" anstreben würden. So darf man davon ausgehen, dass sie "über einige Dinge immer noch am Grübeln" sind und so ist es fragwürdig, ob eine PC-Version überhaupt erscheint - geschweige denn in welchem Umfang diese Version zu erwarten wäre. Nach derzeitigem Stand der Infos ist die Möglichkeit einer PC-Version jedoch nicht ausgeschlossen.

