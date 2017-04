Final Fantasy XV - Kostenloses Update mit kleineren Features

Neben den DLCs gibt es hin und wieder kleinere Updates für Final Fantasy XV, die völlig kostenlos daherkommen. In knapp einer Woche steht ein neuer Patch an, der sich unter anderem mit der PS4 Pro befasst.

Der RPG-Titel Final Fantasy XV hat vor einiger Zeit ein kostenloses Rertro-Spin-off bekommen. Abseits dessen gibt es stetig neue Updates, die zum Teil auch kostenlos daherkommen.

Wie die Kollegen von Nova Crystalis jetzt berichten, gibt es in Kürze ein neues Update für die PlayStation 4. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um die PlayStation 4 Pro, die "zusätzliche Feature" verpasst bekommt. Der Titel soll damit eine "stabile Framerate und angenehmes Spielen" erhalten.

Es gab bereits im Februar einen spezifischen Patch, der den Support für die PS4 Pro implizierte, allerdings unterzog sich das Update rege Kritik, da das Spiel unter bestimmten Voraussetzungen schlichtweg unspielbar gewesen sei.

Außerdem könnt ihr mit dem Patch die Untertitel vergrößern und die Größe des Menüs verändern. Zeitbegrenzte Quests können erneut gestartet werden und ein neues Rangsystem findet Einzug ins Spiel. Hier gibt es "extravagante Waffen", die ihr euch erspielen könnt. Schließlich gibt es noch einen neuen Aufkleber für den Regalia sowie Musik für das Radio.

Das Update erscheint am 27. April für die PlayStation 4 und Xbox One, also bereits in weniger als einer Woche.

