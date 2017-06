Final Fantasy XV - Kostenloses Mai-Update steht zum Download bereit

Final Fantasy XV hat ein Update bekommen, das zum Download bereitsteht. Die neuen Inhalte kommen völlig kostenlos daher und können über die entsprechenden Online-Stores freigeschaltet werden.

Zum jüngsten RPG-Abenteuer aus dem Hause Square Enix gibt es stetig neue Updates oder Inhalte. Vor einiger Zeit berichteten wir über das kostenlose Retro-Spin-off, das sich an Final Fantasy XV anlehnt und seit geraumer Zeit zum Download für die PlayStation 4 und Xbox One bereitsteht. Alle Infos dazu in der News:

Nun steht das kostenlose Mai-Update vor der Tür, das ab sofort zum Download bereitsteht. Es gibt zahlreiche Inhalte, die auf Basis des Feedbacks der Community erstellt wurden. Beispielsweise wurde so das Tofu-Rezept implementiert, das sich viele Spieler sehnlichst wünschten.

Die Entwickler haben ein Community-Fotowettbewerb veranstaltet. Die Fotos der Gewinner werden im Hammerhead, einem virtuellen Diner in der Welt von FFXV, ausgehängt.

Außerdem wurde eine Umfrage integriert. Sie ist bis zum kommenden Juni verfügbar und soll für adäquates Feedback der Spieler sorgen. Hierüber möchten die Entwickler die Meinungen und Wünsche der Spieler sammeln und berücksichtigen, sodass in künftigen Updates oder DLCs auf das Feedback zurückgegriffen werden kann.

Schließlich gibt es noch ein "Lässiges Outfit", das für Noctis ab dem 30. Mai online gestellt wird. Das Outfit steht dann über den PS4- oder Xbox One-Store zum kostenloses Download bereit.

Quelle: Pressemitteilung

