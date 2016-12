Hajime Tabata hat sich nun bezüglich FFXV zu Wort gemeldet. Es wird in Zukunft kostenlose neue Inhalte geben, die neben den kostenpflichtigen DLCs im kommenden Jahr bereitstehen werden.

Der Direktor von Final Fantasy XV, Hajime Tabata, hat jüngst in einem Blog-Post über den Release des Spiels gesprochen. Unter anderem hat er hier auch ein paar Worte über die Zukunft des Titels verloren. Laut Aussagen wird es in Bälde Updates geben, die die Spieler noch lange Zeit bei Laune halten sollen.

Die Mannen von Square Enix hätten laut Aussagen auf das Feedback der Community gehört und auf die Ideen, die das Spiel noch erfahrenswerter gestalten würden, Rücksicht genommen. Deshalb wird es, neben den vorherigen Ankündigungen, kostenlose Updates für die Spieler geben. Selbstredend geht er noch nicht ins Detail, allerdings möchten sie diverse Teilbereiche des Spiels weiter beleuchten und unter anderem "Gameplay-Erweiterungen" bieten, die das 13. Kapitel betreffen.

Hierunter fallen auch diverse Buffs der Ringmagie und andere Spezialitäten. Nachdem diese Inhalte veröffentlicht wurden, möchten die Entwickler ein erneutes Augenmerk auf die Geschichte legen und hier neue Sequenzen und Szenen einfügen.

"Wir hoffen, dass wir tiefer in die Geschichte eintauchen können, indem wir Szenen hinzufügen, die neue Sichtweisen auf die Motivation der einzelnen Charaktere bieten werden. Beispielsweise warum Ravus den Weg für sich selber einschlug, den er in FFXV gegangen ist. Wir benötigen noch ein wenig Zeit, bis alle Elemente lokalisiert und in die entsprechenden Sprachen übertragen sind, doch wir werden es euch wissen lassen, sobald wir soweit sind."

Zusätzliche Feature sehen vor, dass die Statuswerte nach dem erfolgreichen Abschluss eines Laufs mit in eine neue Partie genommen werden können. Außerdem sollen neue Items implementiert werden, die dem Spieler beispielsweise einen God-Modus verpassen. Die Items werden neuen Bossgegnern zugeschrieben und es soll zeitbegrenzte Jagdaufträge geben. Bis hierhin sind alle Neuerungen kostenlos. Die kostenpflichtigen Erweiterungen sind bereits seit einiger Zeit bekannt und handeln unter anderem von den drei Nebenfiguren Gladiolus, Prompto und Ignis.

FFXV Holiday Pack

FFXV Booster Pack

FFXV Episode Gladiolus

FFXV Episode Ignis

FFXV Episode Prompto

FFXV Expansion Pack: Comrades

Der letzte DLC wird einen Online-Koop-Modus beinhalten. Wir haben unseren Test und Erfahrungsbericht bereits vor einiger Zeit veröffentlicht. Hier erfahrt ihr ganz spoilerfrei, wie unsere Meinung zum neusten RPG aus dem Hause Square Enix ist.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Erste Verkaufszahlen offiziell und brechen den Rekord Final Fantasy XV entwickelt sich scheinbar zu einem der beliebtesten Spiele der Serie. So sind nun erste offizielle Verkaufszahlen seitens Square Enix veröffentlicht worden, die der Titel ...