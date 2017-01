Ein Glitch-Video von Final Fantasy XV auf YouTube zeigt Niflheim als begehbares Open-World-Areal auf. Scheinbar wurden die Abschnitte mit Patch 1.03 hinzugefügt. Diesbezüglich erwartet die Spieler eine mögliche Erweiterung des Spiels.

Erst kürzlich berichteten wir über das neueste Update in Final Fantasy XV. Das Holiday Pack und das Holiday Pack Plus hielten zahlreiche Updates bereit und allem voran wurde der neue Modus "New Game Plus" mit dem Update 1.03 implementiert.

Seitens Square Enix wurde bereits bestätigt, dass es diverse Patches geben wird, die auch Auswirkung auf die Story haben sollen. Der Spieler darf sich demnach auf tiefgreifendere Charaktere freuen, die eines Tages mit unbekannten Cutscenes und neuen Inhalten daherkommen. Doch allem Anschein nach sind die Entwickler bereits drauf und dran etwaige Inhalte vorzubereiten. Mit dem letzten Update 1.03 könnten entscheidene Spieldaten hinzugefügt worden sein, die es euch ermöglichen einen Open-World-Abstecher nach Niflheim zu machen.

Dies ist bis dato nur über einen Glitch möglich - aber es ist definitiv möglich. Niflheim könnte demnach in Zukunft ein begehbarer Teil werden und Open-World-Elemente in die Welt von Final Fantasy XV bringen. Von der geschichtlichen Erzählung würde dies durchaus Sinn ergeben. Der Bruder von Lunafreya namens Ravus Nox Fleuret, der in FFXV schon eine Nebenrolle als Antagonist einnahm und hin und wieder zu sehen war, soll laut Aussagen von Hajime Tabata weiter ausgebaut werden. Bereits vor einiger Zeit war die Rede von einer Verbesserung des 13. Kapitels.

Wir haben das Video in unserer entsprechenden Sektion für euch eingebunden. Hier geht es zum Video, das die Erkundung in Niflheim via Glitch aufzeigt.

Infos zu Final Fantasy XV

