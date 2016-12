Der Starkoch Jamie Oliver serviert in seinem Restaurant einen ganz besonderen Leckerbissen - das Final Fantasy XV-Menü. Zudem wird es einen Day-One-Patch geben, der satte 7GB groß sein wird.

Man kann über die PR-Kampagne halten was man will, aber bemerkenswert ist sie allemal. Der allseits bekannte Starkoch Jamie Oliver wird in Jamie Oliver's Fifteen vor dem Release von Final Fantasy XV ein besonderes Schmankerl im Zuge der Veröffentlichung des Titel anbieten. Vom 22. bis zum 29. November gibt es ein exklusives FFXV-Menü, das sich tatsächlich am Spiel orientiert.

Die Vorlage des Menüs basiert auf die Mahlzeiten, die Noctis und seine drei Wegbegleiter, Prompto, Gladiolus und Ignis stets auf ihrem Weg verzehren. Wer also in dieser Woche zufällig in Jamie Oliver's Fifteen vorbeikommt, dem sei das Menü wärmstens empfohlen.

Der zuständige Event-Manager, Jonathan Woodhous, gibt hierzu an, dass Final Fantasy XV eine einzigartige Beziehung zu Nahrung aufzeige. Das Kochen und Teilen der Mahlzeiten sei ein essenzieller Bestandteil auf der Reise der vier Freunde. Schließlich unterstreicht er die Kraft, wie ein Essen verschiedene Menschen zusammenführt.

FFXV erhält Day-One-Patch

Ein Twitter-User (@diegopantan), der bereits jetzt an seine Version von FFXV gekommen ist, hat via Twitter verlauten lassen, dass der Day-One-Patch, welcher das Spiel auf Version 1.01 anhebt, satte 7,24 Gigabyte groß ist. Obgleich im Vorfeld die Rede von keinem Day-One-Patch war, hat der User diesen Faktum somit geleakt.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Erste Verkaufszahlen offiziell und brechen den Rekord Final Fantasy XV entwickelt sich scheinbar zu einem der beliebtesten Spiele der Serie. So sind nun erste offizielle Verkaufszahlen seitens Square Enix veröffentlicht worden, die der Titel ...