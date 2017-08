Final Fantasy XV - Geschlossene Beta startet heute

Vom heutigen Tag an könnt ihr die geschlossene Beta und damit den Multiplayer-Modus in Final Fantasy XV bis zum 8. August 2017 austesten.

Ab heute startet die geschlossene Beta zu Final Fantasy XV: Gefährten. Jeder, der über einen Season Pass zum Game und eine PlayStation Plus oder Xbox Live Mitgliedschaft verfügt, kann sich bereits seit gestern den Client dazu herunterladen. Er ist circa 13 Gigabyte groß und im Store der jeweiligen Konsole zu finden.

In "Gefährten" wird endlich, zumindest innerhalb der Beta, der angekündigte Mehrspieler-Modus eingeführt. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr dann in einer Gruppe gemeinsam verschiedene Missionen erledigen. Square Enix beschrieb es folgendermaßen:

"Erstelle bis zu acht Avatare. In der Vollversion erwarten dich nicht nur weitere Varationsmöglichkeiten zum Individualisieren, sondern auch weitere spielbare Charaktere – in einem Update sogar Noctis, Gladiolus, Ignis und Prompto" [...] "Exklusive Aufträge für bis zu vier Spieler: Wähle aus drei Aufträgen mit bis zu drei Kämpfen und tauche ein wenig in die packende Story der Vollversion ein."