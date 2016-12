Den Anfang einer ganzen Update-Reihe macht das 'Holiday Pack' in Final Fantasy XV. Der Release des DLCs steht fest. Wir haben alle Inhalte für euch in der News.

Bereits vor wenigen Tagen berichteten wir über die kommende Update-Palette von Final Fantasy XV. Darunter fallen auch kostenlose Updates und sogar Story-DLCs, die das Spielgefühl nachhaltig verbessern sollen. So wird sich unter anderem das 13. Kapitel noch einmal vorgenommen.

Doch neben den kommenden Updates, die kostenlos einhergehen, wird es auch noch kostenpflichtige DLCs geben. Den Anfang macht das sogenannte "Holiday Pack", das noch in diesem Monat erscheint - genauer gesagt am 22. Dezember für die Xbox One und PlayStation 4.

Holiday Pack und Holiday Pack+

Es wird zwei verschiedene DLCs geben, zum einen eine kostenlose "Free Version" und zum anderen eine kostenpflichtige "Holiday Pack+"-Version. Ersteres wird für jedermann erhältich sein, der das Spiel besitzt. Das Plus-Package wird lediglich den Besitzern eines Season-Passes vorenthalten sein.

Das Holyday Pack+ wird einige Accessoires enthalten, die die vier Freunde verstärken und außerdem ein Karneval-Ticket, das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bei einem anderen Update eingelöst werden kann. Mit dem Ticket könnt ihr am "Moogle Chocobo Karneval" teilnehmen. Das Event wird im Januar abgehalten und zeitlich begrenzt sein. Außerdem gibt es neue Fotorahmen und vieles mehr. Die vollständigen Inhalte haben wir unter dieser News für euch eingebunden.

Holiday Pack+

Ring of protection

Command booster (only for Noctis)

Phantom booster (only for Noctis)

Paean of the Instant Kill

Paean of Battle Skill

Good Luck Key

Stamina Anchor (only for Noctis)

Carnival Style costume (only for Noctis) – Available with an update scheduled for late January

Photo Frame (Holiday Pack Limited Edition) – Available with an update scheduled for late January

Limited-time carnival ticket +

Holiday Pack (Free Version)

Level Limiter

Paean of Annihilation

Moogle Chocobo t-shirt+ hat (only for Noctis) – Available with an update scheduled for late January

Limited-time carnival ticket (same as the “+” version. The name is simply different)

