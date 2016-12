Final Fantasy XV entwickelt sich scheinbar zu einem der beliebtesten Spiele der Serie. So sind nun erste offizielle Verkaufszahlen seitens Square Enix veröffentlicht worden, die der Titel weltweit erzielen konnte.

Der eine oder andere Fan musste nahezu eine Dekade auf Final Fantasy XV warten. Am 29. November 2016 wurde das neue Hauptspiel des Final Fantasy-Franchises final veröffentlicht und die Spieler konnten es kaum erwarten, endlich in die Welt von Eos einzutauchen und Noctis auf seiner Reise zur Seite zu stehen.

Zum Release wurden satte fünf Millionen Einheiten an Händler auf der ganzen Welt ausgeliefert, welche schlussendlich den Weg zu den Spielern fanden. Die Verkaufszahl bezieht sich auf die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One. Takashi Mochizuki, ein Reporter vom Wall Street Journal, bestätigte diese Zahl und merkte an, dass sie sich auf digitale Kopien und Auslieferungen im Einzelhandel beziehe.

Verkaufsrekord gebrochen!

Damit ist Final Fantasy XV nicht nur der erste Titel, der weltweit gleichzeitig an den Start ging, sondern außerdem das am schnellsten verkaufte Spiel des gesamten Franchises. Der ehemalige Direktor des Spiels Hajime Tabata gab noch vor der Veröffentlichung an, dass sie zehn Millionen Exemplare erwarteten. 50 Prozent dieses Ziels wurde bereits in der ersten Woche erreicht.

Selbstverständlich werden diese Zahlen auch in den Wochen und Monaten nach dem Release noch ordentlich ansteigen. Auf einen längeren Zeitraum darf das Unternehmen gespannt sein, wie erfolgreich das Spiel schlussendlich wird.

