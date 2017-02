Final Fantasy XV - DLC verspätet sich wegen Aussehen der Magitek-Exosuits

Die Verantwortlichen hinter Power Rangers stören sich scheinbar am neuen DLC von Final Fantasy XV. Square Enix hat bekanntgegeben, dass die Booster Packs verschoben werden. Die Magitek-Exosuits hätten zu viel Ähnlichkeit mit den bekannten Kämpfern.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über eine mögliche PC-Version von Final Fantasy XV. Nun gibt es abermals Neuigkeiten zum beliebten Rollenspiel aus dem Hause Square Enix. Der kostenlose DLC "Booster Pack" und der kostenpflichtige Bruder "Booster Pack+" werden sich verspäten. Der ursprüngliche Release am 21. Februar 2017 kann nicht eingehalten werden, da die Inhalte überarbeitet werden müssen.

Die Verantwortlichen, die hinter Power Rangers stecken, stören sich scheinbar am Design der Magitek-Exoskelette. Sie erwecken durchaus einen ähnlichen Anschein wie die Power Rangers, zumal einige Webseiten die Magitek-Rüstungen so in der Form beworben hatten. Die Anzüge bieten den besonderen Vorteil, dass sie die vier Helden einmal alle 24 Stunden für 30 Minuten unsichtbar machen.

"Wir haben uns den Tag über mehrere Optionen angeschaut und uns dann dafür entschieden, das Design neu zu machen."

Square Enix wurde daraufhin angeschrieben und gebeten die Designs zu überarbeiten. Der Marketing Manager von Square Enix, Akio Ofuji, hat sich in einem Livestream zu der Thematik geäußert. Hajime Tabata gab ebenfalls an, dass die Ähnlichkeit zu den Power Rangers nicht beabsichtigt gewesen war. Bis dato steht noch nicht fest, wann die DLCs "Booster Pack" und "Booster Pack+" erscheinen werden.

