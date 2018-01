Final Fantasy XV - Bisher unbekannte Royal Edition inoffiziell von der ESRB bestätigt

Derzeit stehen offene Fragen in Bezug auf Final Fantasy XV im Raum. Erst kürzlich kam es zu einer besonderen Sichtung, die mit der ESRB zu tun hat. Die ESRB kümmert sich um die Altersfreigabe von Videospielen in Amerika.

Im Detail gibt der Eintrag Final Fantasy XV Royal Edition (PS4, Xbox One) zu denken, der nun final durch die ESRB geprüft und abgesegnet wurde. Der Titel hat die Einstufung "TEEN" erhalten.

Das bedeutet im Detail:

"TEEN: Content is generally suitable for ages 13 and up. May contain violence, suggestive themes, crude humor, minimal blood, simulated gambling and/or infrequent use of strong language."