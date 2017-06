Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Mächtig aufpoliert und mit Extras ausgestattet

Im Juli wird Final Fantasy XII: A Zodiac Age erscheinen. Square Enix hat bei dem 2006 erstmals releasten Spiel einige Verbesserungen vorgenommen.

Wir haben uns für euch vor wenigen Wochen erneut in die Welt von Final Fantasy XII: A Zodiac Age gewagt und bei einem Event in Hamburg einige Stunden selbst Hand an das Spiel gelegt.

Dabei bekamen wir außerdem die Möglichkeit, direkt mit den Entwicklern zu sprechen, die uns das ein oder andere Detail zu dem Remake verrieten. Final Fantasy XII wartet mit einer aufpolierten Grafik und neuem Job-System darauf, von euch entdeckt zu werden. Doch das ist noch lange nicht alles: Wenn ihr wissen wollt, welche Unterschiede sich zwischen der Version von 2006 und 2017 auftun und ob es sich lohnt, das Spiel (erneut) in die Hand zu nehmen, werft einen Blick in unsere Vorschau:

Final Fantasy XII erscheint am 11. Juli 2017 exklusiv für die PlayStation 4.

Infos zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age