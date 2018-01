Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Erscheint mit neuen Features für den PC

In Kürze kommen auch die PC-Spieler in den Genuss von Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Der Titel erscheint in wenigen Wochen via Steam mit kleineren Extra-Features.

Mit Final Fantasy XII: The Zodiac Age durften sich die Fans des Final Fantasy-Franchises über ein vollwertiges Remake des zwölften Ablegers freuen. Der Titel hat HD-Grafik und eine überarbeitete Soundkulisse erhalten, er schien bereits im letzten Jahr für die PlayStation 4.

Doch nun gibt es abermals Grund zur Freude. Square Enix hat hochoffiziell eine PC-Version angekündigt. Und ein Release-Termin gab es zugleich obendrauf. Das JRPG erscheint am 1. Februar 2018 via Steam.

Die PC-Version soll für 49,99 Euro angeboten werden. Falls ihr den Titel in der ersten Release-Woche kauft, erhaltet ihr einen Rabatt von 20 Prozent. Außerdem gibt es in diesem Zuge sogar noch den dreiteiligen Soundtrack und einen Steam-Skin dazu, der von Isamu Kamikokuryo entwickelt wurde.

Kleine PC-Features

Ihr dürft außerdem das eine oder andere Feature in Hinsicht auf die PC-Version erwarten. So soll das Spielen nun in 60 FPS möglich sein, während ihr sogar eine vollständige Controller-Unterstützung erhaltet. Schließlich gibt es noch die begehrten Steam-Sammelkarten als Extra dazu, die ihr nach und nach erhaltet.