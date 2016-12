Square Enix ließ verlauten, dass sie ihre Pläne für das 30. Jubiläum von Final Fantasy in Bälde veröffentlicht werden. Möglicherweise gibt es hier auch neue Infos zum Remake von FFVII.

Das Franchise von Final Fantasy zählt mitunter zu den alten Eisen. Vor ca. 30 Jahren wurde der erste Titel aus der Reihe veröffentlicht. Final Fantasy ging erstmalig am 18. Dezember 1987 in Japan an den Start. Das ist selbstverständlich eine bemerkenswerte Laufzeit einer Spielereihe. Und das finden auch die Mannen von Square Enix, die scheinbar rege Pläne verfolgen, die zur "30th Anniversary" vollzogen werden sollen.

Doch worauf darf man gespannt sein? Wie die Kollegen von DualShockers berichten, wird den Einstieg ein "Escape Game" machen, das auf FFXIV basiert und in Tokyo, Nagoya, Sapporo, Fukuoka und Osaka abgehalten wird. Bei solch einem Spiel wird von den Teilnehmern normalerweise eine Reihe an Puzzlen gelöst, bevor sie schließlich aus der entsprechenden Örtlichkeit entkommen können.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass es neue Infos zu den laufenden Final Fantasy-Projekten gibt. Darunter fallen das Remake von Final Fantasy XII und Final Fantasy VII für die PlayStation 4. Im Januar wurde seitens des Produzenten Yoshinori Kitase verkündet, dass es bezüglich des Remakes von FFVII im Jahr 2016 noch einiges auszuarbeiten gilt. Das könnte darauf schließen, dass der Titel nicht im Jahr 2017 veröffentlicht wird. Das Remake erscheint zudem in Episoden.

