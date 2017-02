Final Fantasy VII Remake - Infos zur Entwicklung, DLCs, Materia und Kampfsystem

Yoshinori Kitase, der die Regie für Final Fantasy VII Remake übernimmt, hat im Rahmen des 30. Geburtstags von Final Fantasy Neuigkeiten zum derzeitigen Stand der Entwicklung preisgegeben.

Wie wir bereits im Vorfeld ankündigten, gab es zum 30. Geburtstag des Franchises ein paar neue Informationen zum kommenden Remake von Final Fantasy VII. Anlässlich der Feierlichkeiten haben die Entwickler von Square Enix eine besondere Veranstaltung abgehalten, die "Final Fantasy Seitan 30 Shūnen Opening Ceremony", wo diverse Gegebenheiten präsentiert wurden. Und auch der Producer Yoshinori Kitase hat sich zu Wort gemeldet - er hatte endlich neue Infos zum kommenden Rollenspiel in petto.

Das lange Warten auf Neuigkeiten das Remake von FFVII betreffend hat nun ein Ende. Ein fulminantes Artwork zum Spiel wurde veröffentlicht, das Cloud und seinen Kontrahenten Sephiroth vor Midgar zeigt.

Gegenüber der Famitsu hat Kitase nun berichtet, dass sie immer noch beim Aufpolieren der Szenen sind. Die gewollte Qualität sei noch nicht erreicht, jedoch langsam sichtbar. Er gibt zu verstehen, dass noch ein weiter Weg auf die Entwickler warte. Er selber lege das Qualitätslevel fest und es obliebt seiner Verantwortung, dass dieses Level bei den vorangehenden Episoden gehalten wird.

Es stehen bereits Überlegungen im Raum, wie das Interesse an dem Spiel bewahrt werden könnte, da die einzelnen Episoden ein gewisses Maß an Distanz im Veröffentlichungszeitraum aufweisen werden. Er geht nicht davon aus, dass diese Zeitbrücken mit zusätzlichen Content a la FFXV überbrückt werden. Die volle Energie müsse demnach für die einzelnen Episoden verwendet werden, um die Qualität und das Ende des originalen Spiels zu erreichen.

Tesuya Nomura wird erneut die Regie übernehmen. Dieser zeichnete sich bereits durch seine essenzielle Mitarbeit an Final Fantasy VII und Final Fantasy VII Advent Children aus. Das Szenario wird von Kazushige Nojima geschrieben, der bereits an Final Fantasy VII Last Order oder Kingdom Hearts mitwirkte.

Kampfsystem und Materia

Zur Frage hinsichtlich der Materie und des Kampfsystems möchte er eine klare Linie fahren.

"Wir haben die Basis (des Kampfsystems) gefestigt. Tetsuya Nomura und Mitsunori Takahashi, der an Kingdom Heartsa und Dissidia Duodecim Final Fantasy beteiligt war, stecken all ihre Mühe in das überarbeitete System"

Er hat diesbezüglich noch keine Details verraten. Auch wie das Materia-System funktioniert, konnte ihm bisher nicht entlockt werden. Er stellt jedoch fest, dass diese Dinge nicht entfernt werden, da sie zu Final Fantasy VII gehören. Zum Ende gab es noch den Hinweis, dass unklar sei, wann Final Fantasy VII Remake das nächste Mal präsentiert würde. Er möchte mehr als nur einen Trailer zeigen, beispielsweise bei einem Event, wo die Spieler die Möglickeit bekämen das Spiel zu erleben.

Seitenauswahl

Infos zu Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake - Release nicht vor 2017 Das in Episoden erscheinende Remake von Final Fantasy VII wird sein Hauptaugenmerk im kommenden Jahr laut Aussagen des Produzenten Kitase auf die Vorbereitungen des Langzeitprojektes ...

Final Fantasy VII Remake - HD-Remake wird in Episoden veröffentlicht Mit der Ankündigung vom Final Fantasy VII Remake erfüllte Square-Enix den Liebhabern der Serie einen jahrelangen Wunsch. Jetzt gab man bekannt, dass das Remake in episodischer Form ...

Siehe auch: DLCs