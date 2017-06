Final Fantasy Brave Exvius - Registriert euch für das Fan Festa Event in Paris

Zum einjährigen Bestehen von Final Fantasy Brave Exvius und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Final Fantasy-Reihe wird ein Fan Festa Event in Paris stattfinden, für das ihr Karten gewinnen könnt. Also los!

Square Enix gab heute bekannt, dass ab sofort die Registrierungen für das Final Fantasy Brave Exvius Fan Festa Event in Frankreich offen sind. Um am 8. Juli 2017 in Paris dabei zu sein, könnt ihr euch ab sofort für die Tickets online registrieren.

Euch erwarten Gameplay-Herausforderungen, Vorträge der Entwickler, die Möglichkeit viele Preise zu gewinnen, Goodiebags und weitere Extras. Diese Gelegenheit wird außerdem genutzt, um das 30-jährige Jubiläum der Final Fantasy-Reihe zu feiern.

Wenn ihr Spieler des Ablegers seid, könnt ihr euch auf dieser Webseite mit eurer Spieler-ID, sowie einer kurzen Nachricht, wieso ihr Final Fantasy Brave Exvius liebt, registrieren. Solltet ihr Gewinner einer Karte sein, werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt benachrichtigt.

Bitte beachtet: die verlosten Eintrittskarten gewähren nur Zutritt zum Event, Reisekosten werden nicht von Square Enix erstattet. Laut Webseite wird das Event gegen 18 Uhr starten und bereits 21.30 Uhr am Samstagabend vorbei sein.

Final Fantasy Brave Exvius wurde seit dem Release über 20 Millionen Mal heruntergeladen und begeistert Spieler auf Apple-, sowie Androidgeräten seit jeher.

