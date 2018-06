Final Fantasy 7 Remake - Nichts Neues auf der E3, Tetsuya Nomura begründet das Fehlen

Eine große Enttäuschung war für viele das Ausbleiben von Final Fantasy VII Remake auf der diesjährigen E3. Das Fehlen des Titels wurde nun von Tetsuya Nomura kommentiert.

Die Fachpresse und wartende Fangemeinde von Final Fantasy VII hätte sich nach drei ganzen Jahren neue Informationen zum kommenden Remake des Klassikers gewünscht. Doch auf der E3 herrschte eine Flaute, was den Square Enix-Titel betrifft. Aber warum gab es nichts Neues zu sehen?

Der Entwickler Tetsuya Nomura hat sich diesbezüglich nun zu Wort gemeldet. So sei Final Fantasy VII Remake schon "in der Entwicklung", es befinde sich nicht mehr in der frühen Konzeptionierung. Demnach müssen sich die Spieler also keine Sorgen um den Titel machen. Und doch scheint es noch kein vorzeigbares Material zu geben.

Erst Kingdom Hearts 3, dann Final Fantasy VII

Am 29. Januar 2019 wird Kingdom Hearts 3 veröffentlicht. Und ein Großteil des Teams, das derzeit an Kingdom Hearts 3 arbeitet wird sich dann mit Final Fantasy VII Remake befassen können. Demnach arbeitet das Team von Square Enix hier parallel an zwei Spielen, doch der Fokus könne nach dem Release voll und ganz auf den Community-Liebling gelegt werden.

"Momentan ist es so, dass wir 100 Prozent in Kingdom Heats 3 stecken, dann wieder 100 Prozent in Final Fantasy VII Remake, dann wieder 100 Prozent in Kingdom Hearts 3... es geht immer vor und wieder zurück. Wir arbeiten an zwei Titeln gleichzeit. Nach dem Release (von Kingdom Hearts 3) wird es nur noch einer sein."

Am Ende wollen sie natürlich alles richtig machen und gut Ding will Weile haben. Er spricht sich noch über den wichtigen Motor der Fangemeinde aus, ohne den er keinen Ansporn für die Spiele hätte. Am Ende könnte es noch etwas dauern, bis es wieder handfeste Infos zu Final Fantasy 7 Remake gibt. Aber es ist schon einmal gut zu wissen, dass der Titel bei Nomura und sein Team mit dem nötigen Respekt behandelt wird. Die wartenden Fans haben sehr große Erwartungen.

