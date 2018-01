Final Fantasy 7 Remake - Neue Bilder via Final Fantasy-Exhibition in Kürze

In wenigen Tagen werden neue Bilder zu Final Fantasy VII Remake zu sehen sein. Ein Image-Board mit weltexklusiven Bildern soll während der Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition in Japan ausgestellt werden.

Die letzten paar Monate war es relativ ruhig um das kommende Remake von Final Fantasy 7. Doch nun gibt es ein paar neue Details, die kürzlich ans Tageslicht kamen. Es werden in Kürze neue Bilder des Spiels zu sehen sein.

Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition

Square Enix feiert derzeit den 30. Geburtstag des Franchises von Final Fantasy. Passend dazu gibt es eine Ausstellung - die Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition. Die Ausstellung wird vom 22. Januar bis zum 28. Februrar 2018 in Roppongi Hills, Tokio, zu sehen sein.

Hier werden die Besucher Ausstellungsstücke aus vielen Ablegern der Reihe zu Gesicht bekommen. Unter anderem werden hier auch Szenerien nachgebaut, die über ein eigens entwickeltes Augmented-Reality-Audio-System verfügen. Die Besucher müssen sich hier mit ihrem Smartphone einloggen und können dann die Stimmen der verschiedenen Charaktere und die entsprechende Musik hören, während sie via Audio durch die Ausstellung geführt werden.

Final Fantasy 7 Remake Könnte auf Nintendo Switch kommen

Im Detail wird hier schließlich auch eine Szene aus Final Fantasy VII zu sehen sein - nämlich Aerith und Cloud in der Kirche von Sector 5. Als wäre das nicht schon schön genug, haben die Entwickler angekündigt, dass hier Image-Boards in Bezug auf Final Fantasy VII Remake zu sehen sein werden. Wir dürfen also gespannt sein!