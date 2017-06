Final Fantasy 7 Remake - Großer Wandel im Entwicklungsprozess

Die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake schreitet voran. In Zukunft wird jedoch ein verändertes Entwicklungsverhalten stattfinden, da es diesbezüglich zu einem wichtigem Wechsel kommt.

Seit der Ankündigung von Final Fantasy VII Remake gab es immer wieder kleinere Details, die seitens der Entwickler durchgesickert sind. So wurde jüngst deutlich, dass das Remake und gleichermaßen Kingdom Hearts 3 nicht vor April 2018 veröffentlicht werden.

Nun gibt es einen nicht minder wichtigen Wandel in der Entwicklung. So wurde kürzlich angekündigt, dass das Projekt ausschließlich mit Hilfe aus dem inneren Kreis entwickelt wird und demnach die externe Hilfe wegfällt.

Außerdem wird der Programmierer Haoki Hamguchi, bekannt von seiner Arbeit an Lightning Returns: Final Fantasy XIII, als Lead Developer für Final Fantasy VII Remake zuständig sein. Die Entwicklung verlief bisher so, dass alles immer mehr in eine Richtung mit externen Kooperationspartnern ging. Doch dies soll sich nun ändern. Er hat dazu einige Worte im Livestream von Mobius Final Fantasy verloren:

"Das Unternehmen hat sich entschieden, einen Wechsel zu einer internen Aufstellung durchzuführen, weil wir alles kontrollieren möchten, inklusive die Massenproduktion und Qualität, die innerhalb eines gesunden Zeitplans erreicht werden soll."

Schließlich gab er noch an, dass er das Projekt rund um Mobius Final Fantasy jedoch nicht verlassen werde.

Falls ihr euch für das Kampfsystem rund um die Materia im Remake zu Final Fantasy VII interessiert, dann werft auch einen kurzen Blick in unsere weitere News mit einigen Infos dazu:

