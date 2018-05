Final Fantasy 7 Remake - Beliebter Komponist Nobuo Uematsu wohl zurück an Bord!

Vorfreude macht sich derweil bei Final Fantasy-Fans breit, denn Nobuo Uematsu scheint nun indirekt für Final Fantasy VII Remake als Komponist bestätigt. Yoshinori Kitase gab den entscheidenden Hinweis!

Unlängst hat sich ein wichtiges Faktum aufgetan, das die Spieler des kommenden Remakes von Final Fantasy VII nicht unberührt lassen dürfte. Zumindest musikalisch wird es nicht an ihnen vorbeiziehen können, ohne an Vertrautes erinnert zu werden. Yoshinori Kitase hat sich zum Thema Sountrack geäußert und es sieht positiv aus, was den Komponisten Nobuo Uematsu betrifft. Dieser ist scheinbar bereits an Bord.

Nobuo Uematsu als Kompnist?

Uematsu zeigte sich für die Klänge des Originals Final Fantasy VII aus dem Jahre 1997 verantwortlich. Tatsächlich hat dieser Square Enix bereits 2004 verlassen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Doch der Freiberufler hat in den Folgejahren immer wieder Aufträge für Square Enix angenommen. So könnte es auch dieses Mal erneut der Fall werden. Kitase gibt dazu an:

"Als ich Uematsu-san das erste Mal fragte, an der Musik für das Remake zu arbeiten, hatte er sich bereits davon distanziert, mit Square Enix an anderen Projekten zu arbeiten. So dachte ich besorgt, dass er mich kühl zurückweist... Oder so etwas dachte ich, aber die Kraft des Wortes FFVII, oh man!"

Auch wenn es im Jahre 2015 noch hieß, dass Nobuo Uematsu nicht an der Produktion beteiligt sei, wurde diese Aussage nun revidiert. Zumindest hat der Produzent von Final Fantasy VII Remake Yoshinori Kitase es nun mit dieser offiziellen Aussage angedeutet. Der allseits beliebte Musiker wird das Remake mit einem Soundtrack bespielen, das dürfte feststehen.

