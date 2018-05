FIFA 18 - WM-Update jetzt kostenlos verfügbar

Electronic Arts hat das kostenlose WM-Update zu FIFA 18 veröffentlicht. Spieler können es ab sofort für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch herunterladen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt zwar erst im Juni, doch schon jetzt könnt ihr erste Erfahrungen sammeln: Ab sofort ist das kostenlose WM-Update für FIFA 18 verfügbar!

Die Gratis-Erweiterung sollte automatisch heruntergeladen sein, kann aber auch manuell gesucht und aktiviert werden. Das Update dürfte aktuell für sämtliche Plattformen zum Download zur Verfügung stehen - also PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Für Smartphones und Tablets wird der WM-Modus am 06. Juni erscheinen.

FIFA 18 Wegen Keystore-Werbung: EA verbannt YouTuber von Event

Inhalte des FIFA 18 WM Updates

Das ist laut Electronic Arts in dem kostenlosen WM-Update drin:

Alle 32 teilnehmende Nationalmannschaften

Sämtliche passende Trikots und Lizenzen

Offizieller Ball zur Fußball-WM

Offizieller Siegerpokal der WM 2018

Sämtliche 12 russische Stadien, die Teil der WM sind

Spielerkarten passen sich den WM-Werten an

Neue Ikonen sind Teil der Ultimate Teams

Ultimate Team passt sich im WM-Modus den Nationalmannschaften an: Clubrivalitäten, Nationalitäten, Konförderationen zur Berechnung der Teamchemie

FIFA 18 Aktueller Weltmeister schmeißt hin, weil das Spiel immer schlechter werde