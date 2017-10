FIFA 18 - Ultimate Team - So bekommt ihr FUT FIFA Points!

Mit Ultimate Team erwartet euch in FIFA 18 erneut der wohl suchterregendste Modus in der Fußballsimulation. Doch wie holt ihr euch schnell FIFA Points für FUT? Wir verraten euch die besten Angebote für eure Kickerpartien.

Mit der neuen Saison gilt auch in FIFA 18 wieder die Errichtung des ultimativen Teams. Mit Echtgeld könnt ihr euch FIFA Points kaufen, die im Spiel in FUT-Packs umgetauscht werden können - damit errichtet ihr dann euer Ultimate Team in FIFA 18.

Viele Fans nutzen die FIFA Points, um auf der Karriereleiter schnell emporzuklettern. Glücklicherweise sind die Preise im Vergleich zu FIFA 17 beinahe identisch geblieben und ermöglicht euch so transparente Ausgaben.

Wie viel kosten die FIFA Points und wo bekommt ihr sie? Wir geben euch einen schnellen Überblick mit direkten Kauflinks für spezielles Spielvergnügen! Grundsätzlich gilt: Je mehr ihr ausgebt, desto mehr FIFA Points erhaltet ihr für euer Geld.

FIFA Points auf PS4 bekommen

FIFA Points auf Xbox One bekommen

FIFA Points auf PC bekommen

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

