Der Story-Modus kehrt in FIFA 18 zurück. Auch im kommenden Ableger der Fußball-Simulation wird eine Einzelspieler-Kampagne mit dabei sein. EA Sports und Electronic Arts gaben das zusammen mit dem Erfolg von FIFA 17 bekannt: Es sei das meistverkaufte Konsolenspiel 2016.

Dass es auch dieses Jahr eine Fußball-Simulation von EA Sports geben wird, ist spätestens jetzt sicher. Denn Electronic Arts ist mit den Verkäufen von FIFA 17 sehr zufrieden. Das läge unter anderem an dem neuen Einzelspieler-Modus, den der Entwickler in das Sportspiel eingebaut habe – und den es in FIFA 18 wieder geben wird.

The Journey 2 in FIFA 18 angekündigt

„FIFA 18 wird auf dem Story-Modus The Journey 2 aufbauen, der neue Charaktere und eine neue Geschichte bieten wird. Unsere Entwickler in Vancouver arbeiten an innovativen und neuen Erfahrungen für dieses Jahr, die zusammen mit dem Ultimate Team das bislang emotionalste FIFA ergeben sollen“, sagte EA-Geschäftsführer Andrew Wilson auf der Investorenkonferenz.

Zahlen nannte der CEO des FIFA-Publishers ebenfalls: Demnach spielten über 10 Millionen Käufer die „The Journey“-Kampagne. FIFA 17 sei zudem das weltweit am meisten verkaufte Konsolenspiel für die PlayStation 4 und Xbox One in 2016. Electronic Arts ist zuversichtlich, dass es der erfolgreichste FIFA-Teil aller Zeiten wird.

