FIFA 18 - Spiel ist komplett kaputt, sagen Profis

Mit dem ersten Update soll FIFA 18 komplett kaputt gemacht worden sein. Das behaupten zumindest einige Spieler und Profis. Bemängelt wird vor allem die Verteidigung.

In der Regel soll die Veröffentlichung eines Updates zur Verbesserung des Spiels führen, bei FIFA 18 ist aber offenbar das Gegenteil der Fall. Nach Release des ersten Updates häufen sich Stimmen unter Spielern und Profis, dass FIFA 18 „komplett kaputt“ sei.

Alle Spieler würden sich nach Veröffentlichung des Updates komplett gleich fühlen, beklagen mehrere Fans auf Reddit. Die Verteidigung könne man nur der KI überlassen, da die Animationen bei manueller Tätigkeit viel zu verspätet erscheinen.

Keine Varietät in FIFA 18

Auch der Angriff fühle sich komplett irrelevant an, da keinerlei Varietät in der Strategie mehr herrsche. Verschiedene Schussarten würden keinen Sinn mehr ergeben, lediglich die direkte Konfrontation des Torwarts inklusive Glücksschuss sei sinnvoll.

Die Torwärter würden sich so schlecht wie noch nie zuvor in der Geschichte der Serie spielen, die Bälle fühlen sich an wie von Ziel zu Ziel angezogene Magnete. Spieler bezeichnen den Titel im Vergleich zu FIFA 17 als „Rückschritt“.

Profis beschweren sich

Benedikt „SaLzOr“ Saltzer, Profi für den VfL Wolfsburg, fand in einem Livestream deutliche Worte:

"Diese Scheiße macht das Spiel kaputt! Diese Scheiße macht den E-Sport kaputt! Diese Scheiße ist gut für Anfänger! Ich habe auch Gegentore bekommen, weil der Gegner das gut rausgespielt hat. Dann hat er es auch verdient. Wenn ich aber zehnmal gute Chancen rausspiele, aber nur ein Tor erziele und der Gegner mit Glück ein Tor macht und ich im Elfmeterschießen verliere, ist das dann wieder FIFA? Wenn die Spiele 9:9 ausgehen, dann können zwei Spieler absolut nicht verteidigen. Hast du schon mal ein Spiel von mir gesehen, das 9:9 ausgeht? Nein, weil ich verteidigen kann und das kann man erlernen."

