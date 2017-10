FIFA 18 - So wird das Spiel von der Fachpresse bewertet

In der kommenden Woche erscheint endlich FIFA 18 auf dem Markt. Der neueste Ableger der Fußball-Reihe soll dabei neben verbessertem Gameplay, auch mit neuen Features wie der Einführung der 3. Liga glänzen. Wir haben für euch einen Überblick der bisherigen Wertungen der Fachpresse.

In dieser Woche ist es endlich so weit und mit FIFA 18 erscheint der neueste Ableger der beliebten Sportspiel-Reihe aus dem Hause EA Sports. Schon in der Demo fiel auf, dass das gesamte Spiel behäbiger wirkt und sich in einigen Punkten an den Konkurrenten Pro Evolution Soccer von Konami angleicht. Ob dies gut oder schlecht ist, konnten schon einige Redaktionen beantworten - wir haben für euch die Wertungen der einzelnen Seiten aufgelistet.

Tests und Reviews zu FIFA 18 - Übersicht zu allen Wertungen

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste ggf. aktualisieren. Die aktuelle Auflistung dürfte aber einen guten Eindruck und Überblick verschaffen.

Opencritic Durchschnittswertung: 84.

IGN Spanien – 9.2

Attack of the Fanboy – 9.0

Trusted Reviews – 9.0

GamePro – 9.0

Cheat Code Central – 9.0

PlayGround.ru – 9.0

Game Revolution – 9.0

Everyeye.it – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

SpazioGames – 9.0

Forbes – 9.0

Game Informer – 8.8

LaPS4 – 8.8

Hobby Consolas – 8.7

3DJuegos – 8.5

COGconnected – 8.5

Twinfinite – 8.0

Gaming Nexus – 8.0

Digital Trend – 8.0

USgamer – 8.0

We Got This Covered – 8.0

GameSpot – 7.0

Gameblog.fr – 7.0

Gelobt wird das geänderte und langsamere Gameplay, sowie die tiefergehende Story rund um Alex Hunter aus dem Spielmodus The Journey. Insgesamt soll die Weiterentwicklung jedoch eher gering ausfallen und das Spiel nur marginal im Vergleich zu FIFA 17 verbessert worden sein. Unser Test - in dem wir euch unsere Sicht auf das Spiel mitteilen können - wird so schnell wie möglich nachgereicht.

