FIFA 18 - Das sind die Systemvoraussetzungen für den PC

Die offizielle Demo zu FIFA 18 ist da. Dieser Umstand hat die Entwickler dazu verleitet, die PC-Spezifikationen und mit ihr die Mindestanforderungen zu veröffentlichen. Hier erfahrt ihr, ob euer System für die Fußballsimulation ausreicht.

Heute erscheint die Demo zu FIFA 18. Sie steht ab heute auf multiplen Plattformen zur Verfügung. Alles zum Antesten der Demoversion haben wir in unserer umfangreichen Zusammenfassung für euch:

Dieser Umstand hat die Verantwortlichen bei EA Sports dazu bewegt, die Systemvoraussetzungen für den PC zu veröffentlichen. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass ein Support für DirectX12 gewährleistet wird, um die Fußballsimulation noch realistischer zu gestalten.

Wir haben unterhalb der News alle Spezifikationen eingebunden, die ihr beachten solltet. Der Titel erscheint für den PC ganz offiziell am 29. September 2017, genauso wie für PlayStation 4 und Xbox One. Mitglieder des Origin Access-Programms dürfen bereits eine Woche früher, am 21. September, mit dem Spielen beginnen.

PC-Systemanforderungen

DIRECTX 12

MINDEST-SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit **

Prozessor: Intel i3 6300T oder Benchmark-Entsprechung (5.199) - Intel i3 4340 (5.226) und Intel i3 4350 (5.302) als Alternativen.

AMD-Entsprechung ist AMD Athlon X4 870K (5.219) - AMD FX-4350 (5.272) und FX-4330 (5.297) als Alternativen.

RAM: 8 GB

Benötigter Festplattenplatz: 50,0 GB

Unterstützte Mindest-Grafikkarten: NVidia GeForce GTX 660 (4.116) 2 GB oder gleichwertig * AMD-Entsprechung ist Radeon RX 460 (4.218)/R9 270 (4.258)/R7 370 (4.258)

DirectX: 12

EMPFOHLENE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: Windows 10 - 64-Bit

Prozessor: Intel i3 6300T oder Benchmark-Entsprechung (5.199) - Intel i3 4340 (5.226) und Intel i3 4350 (5.302) als Alternativen.

AMD-Entsprechung ist AMD Athlon X4 870K (5.219) - AMD FX-4350 (5.272) und FX-4330 (5.297) als Alternativen.

RAM: 8 GB

Benötigter Festplattenplatz: 50,0 GB

Unterstützte Mindest-Grafikkarten: NVIDIA GeForce GTX 670 oder AMD Radeon R9 270X

DirectX: 12.0

DIRECTX 11

MINDEST-SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3-2100 @ 3,1 GHz oder AMD Phenom II X4 965 @ 3,4 GHz

RAM: 8 GB

Benötigter Festplattenplatz: 50,0 GB

Unterstützte Mindest-Grafikkarten: NVIDIA GTX 460 oder AMD Radeon R7 260

DirectX: 11.0

EMPFOHLENE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Prozessor: Intel i5-3550K @ 3,40 GHz oder AMD FX 8150 @ 3,6 GHz

RAM: 8 GB

Benötigter Festplattenplatz: 50,0 GB

Unterstützte Mindest-Grafikkarten: NVIDIA GTX 660 oder AMD Radeon R9 270

DirectX: 11.0

