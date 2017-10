FIFA 18 - Der schwächste Spieler Deutschlands ist eigentlich ein Zeugwart

Der schwächste Spieler eines Landes in FIFA 18 zu sein, ist ein eher zweifelhaftes Los. Im Falle von Tommy Käßemodel ist dies aber durchaus in Ordnung, denn er ist eigentlich nur Zeugwart beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

Der neueste Ableger der Fußballsimulationsreihe FIFA, FIFA 18, ist mittlerweile einige Wochen im Handel und erfreut sich erneut einer großen Spielerschaft. Und das obwohl der letzte Patch für große Unruhen sorgte und FIFA-Profis gar von der Zerstörung des Spiels sprachen. So sei der Titel nach den Änderungen sehr schwach geworden und selbst starke Spieler könnten nur mit Glück etwas bewirken.

Fußballprofi und Zeugwart in einem

Glück ist überhaupt ein interessantes Thema bei FIFA und während Fans über den besten Spieler diskutieren, hat sich das Sportmagazin ran jetzt mit dem schwächsten Spieler Deutschlands in FIFA 18 auseinandergesetzt. Das Überraschende: Tommy Käßemodel, der nur mit einer Wertung von 46 daherkommt, ist eigentlich "nur" Zeugwart beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

Wie es zu dazu gekommen ist, ist recht einfach zu erklären: So benötigte der Verein aus der 2. Bundesliga im Jahr 2016 ganze vier 'Local Player', die sich im Altersbereich zwischen 15 und 21 Jahren befanden. Der FC Erzgebirge Aue konnte jedoch nur drei Spieler aufstellen und entschloss sich kurzerhand den Zeugwart Käßemodel mit einem Profi-Vertrag auszustatten. Dies war möglich, da er in seiner Jugend für den Verein kickte und somit den notwendigen Formalien entsprach. Seit der Entscheidung bezüglich der Personalie Käßemodel hielt sich der Verein mit Aussagen diesbezüglich eher zurück. Einzig Ex-Trainer Pavel Dotchev teilte 2016 gegenüber 'Tag24.de' mit, dass sie mit der Personalie etwas unter Druck standen und er die Bedingungen eben erfüllte: "Warum sollten wir das nicht für uns nutzen?"

Kurios und witzig ist die Geschichte jedenfalls und es dürfte Tommy Käßemodel wahrscheinlich recht egal sein, dass er der schwächste deutsche Spieler in FIFA 18 und auch in der Realität nicht als wirkliche Alternative für den Verein angedacht ist. Welcher Zeugwart kann schon von sich behaupten mit einem Profi-Fußballervertrag ausgestattet und in der Videospielreihe FIFA als Spieler enthalten zu sein?!

