FIFA 18 - Schiedsrichter sollen zukünftig fairer entscheiden

FIFA 18 soll weniger fehlerhafte Schiedsrichterentscheidungen beinhalten. Dies gab Creative Director Matthew Prior nun bekannt und erklärte zugleich, warum diese zuvor ein Problem gewesen seien.

Schiedsrichterentscheidungen sind bereits im realen Leben immer wieder Grund für einen erhöhten Blutdruck und lautes Geschimpfe bei Fans und Spielern. Und auch auf dem virtuellen Rasen sieht dies oft kaum anders aus. Genau diesem Problem will sich EA Sports jetzt aber annehmen, damit FIFA 18 weniger Aufrege-Potential bietet als sein Vorgänger FIFA 17.

Engine soll Schuld an bisherigen Fehlentscheidungen tragen

„Letztes Jahr gab es seltsame Verhaltensweisen im Spiel. Daran arbeiten wir aber und hoffen, dass das bald nicht mehr vorkommt“, so Matthew Prior gegenüber Kicker. Laut dem Creative Director seien die vermehrten Fehlentscheidungen, die bereits das eine oder andere Team den Sieger gekostet haben, dabei vor allem auf die Frostbite Engine zurückzuführen, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde.

Die Engine sei physikalisch „sehr korrekt“ und ließe manche Situationen im Spiel extremer aussehen als sie eigentlich seien. Dies habe offenbar in der Vergangenheit zu fehlerhaften Schiedsrichterentscheidungen geführt. „Wir haben jetzt aber an der Logik gefeilt. Das mag zwar keine riesige Änderung sein, aber es ist trotzdem etwas, an dem wir gearbeitet haben.“

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Lange dauert es dementsprechend nicht mehr, bis wir die faireren Schiedsrichter in Aktion erleben und uns selbst ein Urteil bilden dürfen.

Seitenauswahl

Infos zu FIFA 18

FIFA 18 - FUT Legends nicht mehr Xbox-exklusiv Die Legenden bei FIFA Ultimate Team waren bisher Xbox-exklusiv und konnten somit nicht auf den anderen Plattformen erworben oder gespielt werden. Das ändert sich mit FIFA 18, denn man setzt ...