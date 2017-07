FIFA 18 - Neues PS4-Bundle enthüllt

Zum Launch von FIFA 18 dürfen Spiele-Neulinge ein besonders Bundle abstauben. Sony hat nun ein PS4-Bundle vorgestellt, das zahlreiche Ingame-Goodies zur Fußball-Simulation beinhaltet.

Das Hardware-Bundle enthält eine PlayStation 4 mit 1TB Speicherplatz, einen zweiten DualShock-Wireless-Controller und die FIFA 18 Standard Edition. Zusätzlich gibt es ein FIFA Ultimate Team Seltene Spieler-Set und drei ICON-Leihspieler.

Noch ist unklar, wie viel das PS4 FIFA 18 Bundle kosten wird. Sony erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass Interessenten sich bei lokalen Händlern über Verfügbarkeit und Preise informieren sollen. Die teilnehmenden Händler sind derzeit noch nicht bekannt.

