FIFA 18 - Den kompletten Soundtrack bei Spotify Probe hören

Ab sofort steht der gesamte Soundtrack von FIFA 18 bei Spotify zum Probe hören bereit. EA Sports hat passend zum bevorstehenden Release 40 Songs für euch bereitgestellt.

Derzeit steht die Demo zu FIFA 18 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One zur Verfügung. Lediglich Besitzer einer Nintendo Switch gehen leer aus, da diese Version nicht wie die anderen Fassungen auf der Frostbite-Engine basiert, sondern auf einer modifizierten Version der FIFA 16.

Der komplette Soundtrack bei Spotify Probe hören

Die Vollversion der Fußballsimulation wird am 29. September für die entsprechenden Systeme erscheinen. Passend zu dem nahenden Release sowie der Demo, steht ab sofort der offizielle Soundtrack von FIFA 18 auf Spotify zum Probe hören bereit. Insgesamt sind es 40 Songs, die EA Sport für euch zusammengestellt hat. Darunter Songs wie "Jungle" von Tash Sultana, "Faded Heart" von Borns, "Deadcrush" von alt-J und "Live in the Moment" von Portugal, The Man.

Seitenauswahl

Infos zu FIFA 18

FIFA 18 - The Journey mit bis zu vier Spielern im Koop Der im letzten Jahr eingeführte Story-Modus The Journey wird bei FIFA 18 deutlich erweitert. Wie EA Sports jetzt bestätigte, wird man die Geschichte rund um Alex Hunter mit bis zu vier ...