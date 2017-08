FIFA 18 - The Journey mit bis zu vier Spielern im Koop

Der im letzten Jahr eingeführte Story-Modus The Journey wird bei FIFA 18 deutlich erweitert. Wie EA Sports jetzt bestätigte, wird man die Geschichte rund um Alex Hunter mit bis zu vier Spielern gleichzeitig im Koop-Modus erleben können.

Mit The Journey fügte EA Sports bei FIFA 17 einen Story-Modus hinzu, der uns die Profi-Geschichte des Spielers Alex Hunter verfolgen und interaktiv mitgestalten ließ. Schon während der E3 wurde bestätigt, dass dieser Modus in FIFA 18 erneut zurückkehren und man die Geschichte vom aufstrebenden Fußballprofi weiter verfolgen können werde. Bisher schien es als würde der eingebaute Koop-Modus sich nur auf einen weiteren Spieler beziehen.

Koop mit bis zu vier Spielern

Wie jetzt jedoch von EA Sports bestätigt wurde, wird FIFA 18 mit bis zu drei weiteren Mitspielern gleichzeitig spielbar sein. Dafür werde man einfach nur die Multiplayer-Option anwählen und weitere Controller auf Seiten von Alex Hunter anmelden müssen. Die Steuerung von Hunter kann logischerweise nur ein Spieler übernehmen, doch die Kontrolle über weitere Teamkollegen ermöglicht bisher unbekannte Zuspiele auf den Profi in spe.

The Journey: Hunter Returns setzt offenbar direkt am Ende der Geschichte von FIFA 17 an und soll nach aktuellen Informationen mit einem Zwischenstopp in Brasilien und einer Vorbereitungsphase in den USA beginnen. In Brasilien wird es demnach sogar eine Art 3 gegen 3-Straßenfußball geben, wo Alex seine Qualitäten offenbaren kann. Dieses Detail wurde im Rahmen der gamescom-Demo von einigen findigen Spielern entdeckt.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PlayStation 4, Xbox One und PC. Varianten für die Nintendo Switch, Xbox 360 und PlayStation 3 werden ebenfalls erscheinen, müssen jedoch auf den Story-Modus und weitere Features verzichten.

