FIFA 18 - Gratis-Update zur Fußball-WM 2018

FIFA 18 bekommt passend zur Fußball-WM ein großes Update spendiert. Mit dabei sind neue Stadien, sämtliche Nationalmannschaften und Inhalte für den Ultimate Team Modus. Das Update ist komplett kostenlos.

Im Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und schon zwei Wochen zuvor könnt ihr virtuell um den Meistertitel kämpfen: Electronic Arts veröffentlicht Ende Mai ein großes Update zu FIFA 18, das sich komplett der bevorstehenden WM widmet.

Das Update soll am 29. Mai für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Am 06. Juni folgt der Patch auf Smartphones und Tablets. Das Update wird komplett kostenlos sein, erfordert also keinen Kauf von Erweiterungen oder Mikrotransaktionen.

FIFA 18 EA will ehrlicher werden

FIFA 18 WM Update: Das ist drin

Sobald das Update erscheint, könnt ihr euch in FIFA 18 über folgende Dinge freuen:

Alle 32 teilnehmende Nationalmannschaften

Sämtliche passende Trikots und Lizenzen

Offizieller Ball zur Fußball-WM

Offizieller Siegerpokal der WM 2018

Sämtliche 12 russische Stadien, die Teil der WM sind

Spielerkarten passen sich den WM-Werten an

Neue Ikonen sind Teil der Ultimate Teams

Außerdem passt sich das Ultimate Team im WM-Modus an die Begebenheiten der Nationalmannschaften an. Abseits der üblichen Clubrivalitäten zählen fortan vor allem Nationalitäten und Konföderationen, aus denen eine gewisse Teamchemie berechnet wird.

FIFA 18 Aktueller Weltmeister schmeißt hin, weil das Spiel immer schlechter werde