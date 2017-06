FIFA 18 - FUT Legends nicht mehr Xbox-exklusiv

Die Legenden bei FIFA Ultimate Team waren bisher Xbox-exklusiv und konnten somit nicht auf den anderen Plattformen erworben oder gespielt werden. Das ändert sich mit FIFA 18, denn man setzt nicht mehr auf die Legends, sondern benennt sie einfach in Icons um. Diese sind nicht rein an die Xbox gebunden.

FIFA Ultimate Team ist für viele Spieler das Herzstück eines neuen Teils der Fußballspiel-Reihe. Besonders Xbox-Spieler konnten sich über den Modus freuen, denn so hatten sie die Möglichkeit exklusiv auf Spieler aus vergangenen Jahrzehnten zuzugreifen und sie dem eigenen Team hinzuzufügen. Das System lief unter dem Namen 'Legends' und sorgte bei den anderen Lagern für Unmut, da sie die gleichen Inhalte haben wollten. Mit FIFA 18 wird es endlich so weit sein: Die Exklusivität wird aufgehoben und die Legenden werden zu Ikonen.

Aus Legends wird Icons

Bei FIFA 18 verzichtet man auf die Legends. Stattdessen benennt man sie einfach in Icons um und führt sie nicht nur auf der Xbox ein. So wird es eine spezielle 'Icons-Edition' für Xbox One, PlayStation 4 und PC geben. Diese bietet einige Vorteile - unter anderem einen Leihvertrag für die Ronaldos - sowohl Cristiano als auch den alten, brasilianischen Ronaldo. Genauere Informationen gibt es bisher noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass die Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 3 und Xbox 360 nicht in den Genuss der Icons kommen werden. Auch die Nutzung der Frostbite Engine ist nicht für die Nintendo Switch nicht geplant, wodurch weitere Features wie der Storymodus 'The Journey' wegfallen.

Ein Verzicht auf die Xbox-Exklusivität erscheint nur logisch, wenn man bedenkt, dass die Zusammenarbeit zwischen EA Sports und Sony in den letzten Jahren verstärkt wurde und ein exklusiver Inhalt auf Microsofts Konsole überhaupt nicht ins Konzept passen würde. Die Spieler wird es jedenfalls freuen.

