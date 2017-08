FIFA 18 - Erstes komplettes Match im Gameplay-Video

Im Rahmen der Promotion zu FIFA 18 wurde jetzt ein komplettes Match online gestellt, das die Real Madrid-Stars Isco und Marco Asensio beim Spielen zeigt. Das 20-minütige Spiel findet statt zwischen Real Madrid und Real Madrid.

Mit FIFA 18 hat EA Sports erneut Großes vor und fügt einige neue Features und Verbesserungen hinzu. Für die Fans der 3. Liga dürfte die Implementierung eben jener deutschen Liga wohl mit das größte Highlight sein. Aber auch die Einführung der FUT Icons - dem Nachfolger der FUT Legends - und die Archetypen sollen einen großen Unterschied machen.

Minimale Änderungen?

Jetzt wurde ein erstes komplettes Match aus FIFA 18 im Stream gespielt. Es zeigt die Fußball-Stars Isco und Marco Asensio von Real Madrid, die gemischt in einem 2 VS 2 gegen die YouTuber Castro1021 und Spencer FC antreten. Das 20-minütige Video gibt einige Einblicke in den angepassten Spielablauf des kommenden Fußball-Games. Trotz der Anpassungen wurden schnell Stimmen im Internet laut, die von einem FIFA 17.5 sprechen oder gar einen Vergleich mit FIFA 15 ziehen. Tatsächlich wirkt das Gameplay nur in einzelnen Details angepasst, aber das komplette Spielgefühl dürfte sich erst beim eigenen Anspielen präsentieren.

Das Video findet ihr unterhalb dieser News und so viel sei gesagt: Im Duell zwischen Real Madrid und Real Madrid fällt das eine oder andere Tor.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine abgespeckte Variante wird für die PlayStation 3, Xbox 360 und Nintendo Switch erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu FIFA 18

FIFA 18 - 3. Liga offenbar mit an Bord Nach neuesten Informationen scheint die 3. Liga in FIFA 18 enthalten zu sein. Mit dieser Entscheidung kämen EA Sports und der DFB dem Wunsch vieler Fans entgegen.